Il leader di Forza Italia era in cura anche per gli strascichi del Covid-19

Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffele, dov’era ricoverato per accertamenti dal 6 aprile scorso. Il presidente di Forza Italia è stato dimesso nella serata di venerdì 30 aprile. Da quanto hanno riferito i suoi legali a margine del processo Ruby ter, Berlusconi era in cura anche per gli strascichi del Covid-19, che ha affrontato e superato mesi fa.

