Torino, ruba 2mila euro in ufficio postale: arrestato

Si tratta di un 46enne pregiudicato. Nell'assalto alla filiale aveva minacciato anche un cliente

(LaPresse) Assalto di un rapinatore a un ufficio postale di Buttigliera Alta, in provincia di Torino: l’uomo è entrato nella filiale e dopo aver afferrato al collo un cliente lo ha minacciato con un coltello, costringendo così la direttrice a consegnargli 2.100 euro in contanti. I Compagnia di Rivoli hanno poi individuato come autore del reato un pregiudicato 46enne affidato in prova ai servizi sociali presso una comunità dell’astigiano dove è stato bloccato nel tardo pomeriggio. L’uomo è stato trovato in possesso dei soldi rapinati, ancora sporchi di sangue a causa di alcune lesioni al braccio che si era procurato durante la rapina.

