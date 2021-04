La comunità marocchina conta 36 mila lavoratori agricoli in Italia

(LaPresse) E’ atterrato all’aeroporto di Pescara, in Abruzzo, il volo charter con 142 agricoltori stagionali provenienti dal Marocco, da anni impiegati anche nei campi della Marsica per la raccolta di prodotti alimentari. Il contingente appena arrivato a Pescara troverà lavoro nei campi del Fucino, in provincia dell’Aquila, ma anche in altre località: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta. Il volo privato è stato organizzato dalla Coldiretti dopo che il Marocco ha sospeso tutti i collegamenti aerei con l’Italia con grandi difficoltà per molte imprese che non possono più contare su storici collaboratori. La comunità marocchina è la più numerosa tra i lavoratori agricoli, fuori dei confini comunitari, con quasi 36.000 persone, il 10% circa del totale dei braccianti stranieri che ogni anno vengono occupati da Nord a Sud della Penisola.

