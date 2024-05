Oltre 150 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore

Il maltempo sta colpendo in modo particolare il Nord Italia nelle ultime ore. Oltre 150 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. I territori maggiormente interessati sono Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. Nella serata di ieri, il temporale che si è abbattuto sul Modenese ha causato diversi danni su tutto il territorio provinciale.

A causa del maltempo che da ieri si è abbattuto sull’Emilia Romagna, è esondato il torrente Scodogna a Talbignano, Comune di Collecchio, in provincia di Parma. In totale, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella zona di Parma sono stati 26.

Scuole chiuse a Vignola (Modena)

A causa dell’anomalo e inaspettato evento atmosferico di ieri, che ha interessato le zone del Modenese, l’amministrazione di Vignola ha deciso, in via precauzionale, di chiudere le scuole del territorio (nidi, scuole materne, scuole elementari, scuole medie e istituti superiori) per tutta la giornata di oggi. Lo ha fatto sapere il Comune di Vignola, con una nota, che ha comunicato come dalle prime verifiche, effettuate nelle ultime ore, nelle sedi delle scuole, al momento, sarebbero stati riscontrati danni circoscritti ad alcuni punti degli edifici. Questa mattina sono previste ulteriori verifiche più approfondite delle strutture.

A Vignola strade percorribili, verifiche in corso

Al momento, a Vignola, in provincia di Modena, tutte le strade del territorio risulterebbero percorribili. Lo ha fatto sapere il Comune del paese emiliano, tramite la propria pagina Facebook. Nella notte sono continuati gli interventi dei vigili del Fuoco, della Protezione civile, della polizia locale e dei tecnici comunali sulle situazioni più critiche, soprattutto negli scantinati e nei piani interrati, che sono risultati allagati. Come già comunicato, le scuole saranno chiuse per tutta la giornata per consentire ai tecnici di fare le verifiche delle strutture dove, al momento, si registrano solo infiltrazioni localizzate. Anche l’Ospedale di Vignola, che ha subito infiltrazioni al Pronto soccorso e nei locali interni, ha sempre mantenuto l’attività. A Vignola non si è dovuto procedere all’evacuazione di famiglie o luoghi di servizio pubblico. “L’amministrazione comunale ha ringraziato i vigili del Fuoco, la Protezione civile, la polizia locale, le forze dell’ordine e i tecnici comunali per l’incessante impegno a servizio della comunità proseguito per tutto il pomeriggio, la nottata e ancora questa mattina”, si legge.

Nel Modenese ancora chiusa SP 37, tecnici al lavoro

Resta ancora chiusa la strada provinciale 37 nel territorio di Savignano sul Panaro, nel Modenese, al confine con il territorio della Provincia di Bologna, interdetta al transito dalla serata di ieri a causa dell’allagamento della carreggiata dovuto al maltempo. I tecnici della Provincia di Modena, che hanno diffuso l’aggiornamento, sono al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della sede viaria e fanno sapere che l’auspicio è quello di riaprire al transito entro la serata di oggi, mentre è previsto anche un intervento della Protezione civile regionale di pulizia dei corsi d’acqua che interessano l’asse stradale. Oltre alla strada provinciale 37, altri disagi si erano verificati sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, e sulla strada provinciale 14 nei territori di Vignola, Marano sul Panaro. San Cesario e Savignano.

Frana nel Modenese, al lavoro pompieri e tecnici

Tra gli interventi di questa notte, a causa del maltempo, i vigili del Fuoco di Modena hanno effettuato delle valutazioni, insieme ai tecnici del Comune e della Regione Emilia-Romagna, su una frana a Savignano, in via Basilicata, che ha impedito l’accesso ad alcune abitazioni. Secondo quanto riferito dai pompieri, nel cedimento, alcuni alberi sono caduti e una squadra sta operando per liberare la strada anche con il supporto di una macchina operatrice messa a disposizione in loco

La situazione in Lombardia

Non risultano particolari criticità a Milano, colpita, come tutta tutta la Lombardia dall’allerta meteo di colore rosso. Ieri una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Brianza.

