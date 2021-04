Più di 3 milioni di pellegrini a Roma per rendere omaggio al Papa

Sono stati più di tre milioni i pellegrini che hanno raggiunto Roma fra il 2 e l’8 aprile 2005, fra il giorno in cui è morto Papa Giovanni Paolo II e quello in cui hanno avuto luogo le esequie. Gente che ha atteso anche un giorno intero per avvicinarsi alla salma di Karol Józef Wojtyła. I funerali sono stati officiati dal cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI. A Roma, in Piazza San Pietro, ci sono capi di Stato e di governo, rappresentanti anche di altre religioni accanto a gente comune, per l’ultimo saluto a Giovanni Paolo II “il Grande”.

