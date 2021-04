Così Claudio Palomba dopo aver incontrato i lavoratori

(LaPresse) Dopo la manifestazione in piazza Castello, una delegazione dei lavoratori ex Embraco è stata ricevuta dal prefetto della città Claudio Palomba che ha annunciato un incontro tra il governo e le parti sindacali “dopo il 15 aprile”, “siccome ad oggi al Mise non sono state assegnate ancora le deleghe, che verranno assegnate tra giovedì e venerdì”. “Se non arriva la convocazione saremo a Roma sotto il Mise il 19 o il 20 aprile”, dicono i lavoratori. “Oggi ci aspettavamo una data certa di incontro. E’ vergognoso che a due mesi dall’insediamento di un governo non ci siano le deleghe”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata