Il responsabile individuato dalla polizia postale: era ossessionato dalla ragazza

Sembra la trama di un thriller contemporaneo in cui l’autore dà vita ad un incubo: sullo sfondo una relazione finita, l’ideazione di un delitto, la ricerca di un sicario nel Dark Web per fare del male alla ex fidanzata, il pagamento della commissione in Bitcoin. La notizia giunge all’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato lo scorso febbraio, da una segnalazione dell’Interpol: un cliente sconosciuto chiedeva a un “intermediario” l’ingaggio di un “hitman”. L’uomo, un 40enne lombardo, è stato posto agli arresti domiciliari. La Mobile di Roma, specializzata in reati di violenza di genere, ha ricostruito la vita della vittima e dal profilo di un ex fidanzato è emersa, infatti, una personalità morbosa e ossessionata dalla figura femminile. Lui le inviava fiori e messaggi insistenti mentre sul dark web cercava qualcuno che potesse ferirla gravemente.

