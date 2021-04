Danni economici stimati al momento in oltre 600.000 euro

La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione criminale dedita alla truffa compravendita di autovetture in Veneto. Dieci le persone destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari, due interdette all’esercizio di attività di impresa. Sono 18 in totale gli indagati. Sequestrati anche 13 conti correnti e beni per oltre 700.000 euro. Diverse decine le persone vittime di raggiri con ingenti danni economici stimati al momento in oltre 600.000 euro.

