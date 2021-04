I manifestanti chiedono di poter riaprire e di ottenere ristori immediati

(LaPresse) Da Nord a Sud la protesta degli ambulanti in Italia contro le restrizioni delle normative anti-Covid. In centinaia hanno bloccato il tratto campano della A1 al grido di “Lavoro, lavoro”. I manifestanti chiedono di poter riaprire e di ottenere ristori immediati. Diversi i km di coda che si sono formati in seguito alla protesta. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

