Un’infanzia trascorsa in un istituto in Russia e pochissimi ricordi della sua famiglia. È questo il racconto che Olesya Rostova ha affidato al programma ‘Lasciali parlare’ dell’emittente russa Tv1, alla quale la ventenne si è rivolta per trovare i veri genitori. Tra le ipotesi che i giornalisti del talk show hanno cercato di ripercorrere anche che la ragazza sia Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) e di cui da 17 anni si sono perse le tracce. La mamma della piccola, Piera Maggio – con cui Olesya presenta una notevole somiglianza – non si è mai data per vinta e con l’aiuto del suo legale, l’avvocato Giacomo Frazzitta, ha cercato di approfondire anche quest’ultima pista nel tentativo di riportare a casa Denise.

Anche una famiglia della regione di Arkhangelsk si è fatta avanti, sicura che Olesya fosse una dei loro sette figli, scomparsa due decenni fa mentre stava tornando a casa con i fratelli dopo aver pescato al fiume vicino a casa. Per fugare tutti i dubbi, la giovane nei giorni scorsi si è sottoposta al test del Dna e alle analisi del sangue. Il confronto con il materiale biologico della signora russa, che per tutta la durata della trasmissione non ha mai lasciato la mano di Olesya, però, ha dato esito negativo.

Solo domani si saprà se le analisi del sangue della ragazza presentino una compatibilità con quelle di Piera Maggio. Gli esiti dei primi accertamenti sono stati anticipati al legale della mamma di Denise nel pomeriggio. L’avvocato Frazzitta ha fatto sapere di aver “ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova”, nella quale gli sono stati comunicati “i risultati degli esami scientifici sulla ragazza” esaudendo una richiesta che il legale aveva posto come condizione per il collegamento con la tv russa, che verrà mandato in onda domani. L’avvocato ha assicurato che l’esito degli esami verrà “subito comunicato alla Procura di Marsala” che da anni indaga sul caso e ha precisato che sulla vicenda verrà mantenuto il più stretto riserbo fino alla messa in onda del programma.