Rapine ed estorsioni nella zona di Miano: blitz dei carabinieri

(LaPresse) – Sono 8 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda partenopea sul clan Lo Russo. Cinque di loro erano già detenuti per altri reati. Le accuse, a vario titolo, sono di rapina aggravata dall’uso delle armi e diverse estorsioni, con l’aggravante di aver commesso i reati per agevolare la famiglia di camorra ad acquisire il controllo dei territori di Miano e dei comuni limitrofi di Chiaiano, Piscinola, Marianella, Colli Aminei. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Napoli Vomero hanno consentito di individuare i responsabili di una violenta rapina e di due estorsioni a negozianti di Miano. Le persone identificate sono tutti appartenenti al gruppo di Ngopp Miano fazione del clan Lo Russo. Tra i destinatari del provvedimento anche Luigi e Gaetano Cifrone, capi del gruppo Ngopp Miano arrestati nell’ottobre scorso per la gestione delle piazze di spaccio, soprattutto di hashish e eroina, del territorio. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Gennaro Caldore detto ‘Genny cioccolato’, Stefano Di Fraia, Pasquale Pandolfo, tutti in carcere per sequestro di persona a scopo di estorsione consumato lo stesso giorno della rapina al centro delle indagini.

