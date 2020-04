Coronavirus, Il Piano della Commissione Europea da 2 mila miliardi

La Commissione europea ha lavorato a un piano di ripresa economica legato al nuovo coronavirus per 2mila miliardi di euro, in vista del Consiglio europeo. Secondo una bozza di documento interno dell'esecutivo europeo, citata da Bloomberg, l'Unione europea integrerebbe il bilancio 2021-2027 con fondi per la ripresa (Recovery fund) pari a 300 miliardi di euro, prendendo inoltre dai mercati finanziari 210 miliardi di euro in emissioni di obbligazioni. La bozza non sarebbe stata visionata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, o dal suo gabinetto, ha scritto il portavoce Eric Mamer su Twitter: "Presenterà le linee principali della sua proposta su come proseguire nelle azioni per la ripresa nel corso della videoconferenza dei leader".

