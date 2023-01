Pechino fa il punto sulla lotta al coronavirus dopo la nuova ondata di contagi

La situazione del Covid in Cina è grave, secondo le informazioni che arrivano a livello internazionale. “Siamo ora entrati in una nuova fase di risposta al Covid-19. Rimangono sfide difficili, ma la luce della speranza è proprio davanti a noi. Perseveranza significa vittoria”, ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando in collegamento video con con gli operatori sanitari dell’ospedale dell’Università medica di Harbin nell’Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Lo riporta l’agenzia Xinhua.

Collegandosi poi con gli abitanti dei villaggi di Mianyang, nella provincia del Sichuan nel sud-ovest della Cina, Xi si è detto preoccupato per i residenti delle aree rurali in cui si conta il numero maggiore di contagi da Covid-19. Il presidente cinese ha fatto a tutti i suoi auguri in vista del capodanno lunare, sottolineando “la scelta giusta” del governo di imporre misure rigorose per limitare i contagi.

