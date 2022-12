Cresce però al 15,1% il tasso di positività dei tamponi rispetto alla scorsa settimana, rileva il ministero della Salute

Diminuiscono contagi e decessi da Covid-19 nel nuovo bollettino settimanale del ministero della Salute. Negli ultimi sette giorni i casi sono stati 112.110, in calo dell’11,3% rispetto ai 137.599 della precedente settimana. I decessi sono 706, in diminuzione dell’11,5% dai 798 di una settimana fa. Cresce però al 15,1% il tasso di positività dei tamponi (+1,6% su base settimanale), anche se il totale dei test effettuati è stato di 807.118, un quinto in meno di settimana scorsa.

