Dopo il boom di casi in Cina: tamponi obbligatori per chi arriva in aereo

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è atteso oggi pomeriggio in Senato per riferire sul nuovo aumento di casi di Coronavirus in Cina. Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama. Il ministro dovrebbe intervenire in Aula alle 15.30. Ieri il titolare del ministero della Sanità aveva ufficializzato la misura di prevenzione per fermare l’arrivo di casi dalla Cina: da ieri, infatti, tutti i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina saranno sottoposti a tampone antigenico Covid-19. Un’ordinanza, ha dichiarato ieri Schillaci, “indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana“.

L’allerta per la diffusione del virus e per il possibile arrivo di varianti da Pechino è cresciuta negli ultimi giorni, e gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino hanno già stabilito il tampone antigenico o molecolare per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina.

Bertolaso: “A Malpensa positivo un tampone su due”

In merito all’avvio dello screening sulle infezioni da Covid a Malpensa l’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, intervistato dal Corriere della Sera, spiega: “Ho scelto di avviare l’attività di testing senza diffondere l’informazione perché volevo capire se ci trovavamo di fronte a un problema vero oppure no: una prudenza per evitare di diffondere preoccupazioni eccessive. Dopo aver proposto il tampone ai passeggeri dei primi due voli, abbiamo subito comunicato i risultati. Devo dire che la nostra non è stata un’iniziativa azzardata né sbagliata: sono emersi 97 positivi su 212 testati, quasi uno su due”. Identikit dei contagiati? “Turisti cinesi o residenti in Italia, ma di origine cinese. II 75 per cento di loro era diretto verso una meta non lombarda, il 16 per cento invece a Milano o nell’hinterland. Nella maggior parte dei casi hanno un’età compresa tra i 16 e i 65 anni”. Sintomi? “Pochi o assenti”.

