L'ordinanza del ministro della Salute Schillaci, "indispensabile per sorveglianza e individuazione di varianti"

La misura era da questa mattina allo studio del ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci l’ha adesso ufficializzato: tutti i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina saranno sottoposti a tampone antigenico Covid-19. Un’ordinanza, ha dichiarato Schillaci, “indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana“, annunciando che sul tema riferirà nel Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 18.

L’allerta per la diffusione del virus e per il possibile arrivo di varianti da Pechino è cresciuta negli ultimi giorni, e gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino hanno già stabilito il tampone antigenico o molecolare per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina.

