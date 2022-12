Il ministro Schillaci pensa a estendere a tutto il territorio nazionale la misura già adottata a Malpensa

Il ministro della Salute Orazio Schillaci sta valutando l’obbligo di tampone contro il Covid-19 per chi arriva dalla Cina e riferirà sul tema nel Consiglio dei ministri previsto per questo pomeriggio alle 18. L’allerta per la diffusione del virus e per il possibile arrivo di varianti da Pechino è cresciuta negli ultimi giorni, e l’aeroporto di Malpensa ha già stabilito il tampone antigenico o molecolare per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina.

Il ministro da venerdì scorso si è confrontato con la Cabina di regia dell’Iss per il monitoraggio sull’andamento dei contagi, e da sabato 24 dicembre ha seguito l’esecuzione dei tamponi sui passeggeri in arrivo a Malpensa, raccomandando il sequenziamento di tutte le varianti che possono emergere dai tamponi. Ora la possibile estensione dell’obbligo di tampone a tutto il territorio nazionale, allo scopo di favorire la sorveglianza e la prevenzione. Il ministro Schillaci, inoltre, è in contatto da giorni anche con le autorità competenti degli altri Stati Ue per definire strategie condivise.

