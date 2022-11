Il monitoraggio settimanale: un milione di tamponi e 208mila positivi in 7 giorni, il tasso è in aumento al 17,5%

Salgono le intensive e i ricoveri e anche il tasso di positività al Covid. Sono i dati del monitoraggio settimanale. Sono 208.346 i nuovi casi di contagio registrati in Italia negli ultimi 7 giorni e 533 i decessi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione civile. In totale i decessi sono 180.518.

Aumenta la pressione sugli ospedali italiani per il Covid. Negli ultimi 7 giorni sono 44 in più i pazienti nelle intensive, 625 in più nei reparti ordinari. In totale, al 17 novembre, sono 247 i ricoverati in totale nelle terapie intensive, 6.981 i ricoverati con sintomi.

Oltre 1 milione di tamponi, tra antigenici e molecolari, è stato processato negli ultimi 7 giorni in Italia. Il tasso di positività settimanale è al 17,5%,, in aumento dell’1,9% rispetto alla settimana precedente.

Schillaci sui vaccini

Oggi intanto il ministro Schillaci ha detto che l’importanza dei vaccini “non è mai stata in discussione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata