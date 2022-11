Il ministro della Salute in interpellanza alla Camera dopo le dichiarazioni del sottosegretario Gemmato

Interpellanza urgente alla Camera per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo le dichiarazioni del sottosegretario Marcello Gemmato sulle vaccinazioni. “In nessun momento da parte del Governo, dal presidente del Consiglio e dal sottoscritto, è stata messa in discussione l’importanza della vaccinazione“, ha detto il ministro a Montecitorio, aggiungendo che la campagna vaccinale ha permesso di evitare 150mila decessi e precisando: “Mai nessuna iniziativa potrà pregiudicare il diritto alla cura e la difesa e della salute”. Le parole di Gemmato, ha sottolineato, “sono state decontestualizzate e lui stesso ha già smentito qualsiasi malevola interpretazione”.

Sull’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori sanitari, prorogato fino al 31 dicembre da parte del governo, Schillaci ha detto: “Voglio ribadire che mai nè questo Governo né io abbiamo pensato all’abbandono dell’uso delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Le mascherine sono sempre state un presidio utile negli ospedali anche prima del Covid”.

Bollettino settimanale: ricoveri in aumento e Rt a 0,88

È uscito intanto il bollettino settimanale dei contagi da coronavirus in Italia. I contagi sono saliti con un’incidenza settimanale a 353 casi ogni 100mila abitanti contro i 307 dei sette giorni precedenti. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato di 0,88 (anch’esso in aumento, ma comunque inferiore alla soglia epidemica). Salgono inoltre le ospedalizzazioni, con tasso di occupazione in terapia intensiva al 2,5% e in aree mediche al 11% (settimana scorsa le cifre erano al 2% e 10% rispettivamente).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata