Il presidente del Consiglio: "Abbiamo contestato che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che si prendevano"

(Lapresse) “Sul tema della sanità pubblica penso che la sfida sia superare l’emergenza, ripristinare le prestazioni ordinarie su cui abbiamo accumulato un grande gap. Dobbiamo ridurre le diseguaglianze tra le regioni, e poi voglio dire che abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, per questo non la scambiamo mai con la religione. Quello che non abbiamo condiviso di quello che si è fatto in passato è proprio che non ci fossero in alcuni casi evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che si prendevano. Questo abbiamo contestato, che si scambiasse la scienza con la religione, perché sono due cose molto diverse”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato dopo la discussione sulla fiducia al governo.

