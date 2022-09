Nelle ultime 24 ore 44.878 casi e 64 morti. Tasso positività al 18,4%. Da sabato bus, treni e ospedali senza mascherine

L’abbassamento delle temperature e le prime piogge autunnali fanno impennare la curva dei contagi da Covid con 44.878 nuovi casi registrati in 24 ore, un tasso di positività che sale al 18,4% e 64 decessi. Numeri in netta risalita rispetto a ieri giorno in cui i contagi sono stati 10.008 e 32 i decessi mentre il tasso di positività è stato del 15,2%.

La nuova ondata arriva a quattro giorni dallo stop alle ultime restrizioni ancora in vigore negli ospedali e sui mezzi di trasporto dove, a partire dal 1° ottobre, salvo proroghe delle disposizioni, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Il virus circola più di prima, ma grazie alla campagna vaccinale e all’alto numero di immunizzati, i casi gravi sono ridotti e i ricoveri ospedalieri restano sotto controllo: sono 3.653 i pazienti in area medica, 192 in più rispetto a ieri, e 128 quelli in terapia intensiva, due in meno.

Lo stop alle ultime misure anti-Covid, riguarderà l’accesso alle strutture sanitarie, i traghetti, i treni, i bus e le metropolitane, mentre sugli aerei la mascherina da tempo non è più obbligatoria, ma solo raccomandata da molte compagnie. Resta l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, in vigore fino al 31 dicembre.

Intanto prosegue la campagna per la quarta dose, con una raccomandazione per gli over 60 e i fragili, anche se il vaccino aggiornato a Omicron può essere richiesto come richiamo da tutta la popolazione sopra i 12 anni. Dal canto suo, l’Agenzia europea per i medicinali fa sapere di aver iniziato a valutare una domanda per l’autorizzazione di una versione adattata del vaccino Moderna contro le varianti Omicron 4 e 5.

Gli esperti invitano a mantenere una certa prudenza: le prossime settimane saranno decisive per capire se, nei mesi invernali, il Covid potrà rappresentare ancora un problema su larga scala. Nel frattempo, l’invito è mantenere le attenzioni minime necessarie per evitare nuove ondate di contagi.

