Tasso di positività pari al 15,2%

Sono 10.008 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore con 32 decessi registrati. Gli attuali positivi in Italia sono 427.432, il totale dei casi da inizio pandemia è di 22.313.612, mentre la conta delle vittime da inizio pandemia sale a 176.912. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Registrato un aumento dei ricoveri: +140 i pazienti nei reparti ordinari degli ospedali che arrivano a quota 3.461 e +5 pazienti nelle terapie intensive per un totale di 130. Con 65.607 tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore, fra antigenici e molecolari, il tasso di positività al Covid-19 registrato è pari al 15,2%

