Via libera alle somministrazioni a over 60, operatori sanitari, donne in gravidanza e ospiti delle strutture residenziali per anziani

I vaccini anti-Covid aggiornati sono raccomandati in via prioritaria a coloro “che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo” e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo”. È quanto si legge nella circolare della Direzione generale della prevenzione del ministero della Salute. Via libera dunque alla somministrazione dei vaccini aggiornati a over 60, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza. Anche a chi è in attesa della terza dose sarà somministrato il vaccino aggiornato, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”.

