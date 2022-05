Ai residenti non è permesso di uscire, se non per andare a effettuare un tampone

(LaPresse) Gran parte del centro di Shanghai, la città più grande della Cina, è ancora in lockdown dopo che le autorità cinesi hanno ordinato un nuovo ciclo di test di massa per arginare la diffusione del Covid 19. Ai residenti non è permesso di uscire, se non per andare a effettuare un tampone. Chiusi i centri commerciali, gli uffici e i negozi, pochissima gente in giro e traffico quasi nullo per le strade.

