Riaprono le attività commerciali nella megalopoli cinese

(LaPresse) Le autorità cinesi hanno ulteriormente allentato le restrizioni anti-Covid a Shanghai, reintrodotte nelle scorse settimane, come in altre città, a causa di una nuova esplosione (seppur contenuta nel numero) dei contagi. Le attività commerciali nel periferico distretto di Jinshan hanno riaperto, facendo un passo avanti nel ritorno alla normalità dopo che le autorità locali hanno annunciato che i contagi si sono fermati in tutta Shanghai. Un video trasmesso dall’emittente statale Shanghai Media Group mostra i residenti del distretto di Jinshan per le strade, facendo acquisti in un mercato di prodotti freschi e comprando cibo e bevande per strada. Sebbene le restrizioni si siano allentate, i negozi operano ancora in condizioni rigorose. Solo 50 persone alla volta sono ammesse all’interno del mercato e la sanificazione viene eseguita tre volte al giorno, mentre i proprietari delle bancarelle devono eseguire un test PCR e un test dell’antigene ogni giorno.

