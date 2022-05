Il sottosegretario alla Salute a margine di un'iniziativa Cri a Roma: "A ottobre nuova campagna di vaccinazione"

“Ad oggi la pandemia non è dimenticata, sicuramente la guerra monopolizza giustamente l’attenzione ma non dimentichiamoci che il virus circola ancora, si sta endemizzando grazie alla vaccinazione di massa ma il 2022 credo passerà con alti e bassi sicuramente ciò che accade in Cina da noi non accadrà”. Così il sottosegretario alla Salute, Sileri, a margine di una iniziativa della Cri a Roma. “Ad ottobre il virus camminerà, le persone più fragili, chi non si è vaccinato o chi ha una vaccinazione lontana nel tempo potrebbero riammalarsi. Sicuramente serviranno dei richiami e si comporterà come il peggior virus della stagione e rispetto agli altri virus influenzali ci saranno più decessi perchè non è un virus semplice o buono ma il peggiore che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Lo vinciamo con la vaccinazione quindi inizierà campagna di vaccinazione con vaccini aggiornati anche sulle varianti”.

