Alcune aree della capitale cinese sono in lockdown

(LaPresse) Inasprite ulteriormente le restrizioni anti-Covid a Pechino, alle prese con una nuova ondata di variante Omicron che preoccupa le autorità. La capitale, popolata da 21 milioni di persone, ha già ordinato tre round di test di massa questa settimana per il virus e aumentato la didattica a distanza per gli studenti, con eccezioni per gli studenti delle scuole medie e superiori. Alcune aree della capitale sono in lockdown. Pechino ha annunciato 50 nuovi casi, due dei quali asintomatici, portando il totale dell’ultima ondata di infezioni a circa 150. Gli studenti rappresentano oltre il 30% dei casi totali, con gruppi collegati a sei scuole e due asili a Chaoyang.

