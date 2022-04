Coinvolti 21 milioni di cittadini

(LaPresse) – Pechino è pronta a eseguire test di massa sulla maggior parte dei suoi 21 milioni di abitanti dopo che un un nuovo focolaio Covid ha innescato la corsa alle scorte di cibo da parte dei residenti, preoccupati per la possibilità di un lockdown come a Shanghai. I test sono partiti nel distretto cittadino dove è stata trovata la maggior parte dei nuovi casi, per poi estendersi a tutti i distretti periferici tranne cinque.

