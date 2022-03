Allarme in Italia: tornano a crescere i contagi

(Lapresse) Ha superato i 6 milioni di morti a livello globale il bilancio delle vittime della pandemia di Covid. Il dato è stato registrato ieri dalla Johns Hopkins University, che tuttavia ritiene la cifra largamente sottostimata. L’emergenza pandemica è ormai entrata nel terzo anno. E anche in Italia l’allerta rimane molto alta. A dispetto del trend generale di miglioramento della curva epidemica, infatti, la circolazione del virus è ancora elevata. Al Centro-Sud tornano a crescere i contagi. “La pandemia non è ancora finita”, avverte la Fondazione GIMBE. Il 31 marzo termina lo stato di emergenza, mentre il 15 giugno finirà l’obbligo di vaccinazione per gli Over 50.

