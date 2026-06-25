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giovedì 25 giugno 2026

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Emergenza caldo, Manfredi: "Per senza fissa dimora implementato lavoro servizi sociali"

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“Abbiamo dato disposizione ad ABC di fare una verifica di tutte le fontanine. Noi abbiamo già incrementato il numero di fontanine in città di più del 25% e siamo passati da poche decine aperte al 70-80% di beverini che funzionano, però ce ne sono ancora una ventina chiusi e ho dato disposizione ad ABC per provvedere rapidamente all’apertura”.  Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Manfredi ha quindi aggiunto: “Poi con i nostri servizi sociali e le unità di strada sono state allertate per garantire un’assistenza ancora più intensa per i senza fissa dimora, invitando, ad esempio, a utilizzare le docce pubbliche che abbiamo e i nostri dormitori. Il problema è che spesso i senza fissa dimora, soprattutto gli irregolari, hanno paura di utilizzare le strutture pubbliche, per questo dobbiamo incoraggiarli ad usare questi presidi che sono presidi fondamentali”.