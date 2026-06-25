Emergenza caldo, Manfredi: "Per senza fissa dimora implementato lavoro servizi sociali"

“Abbiamo dato disposizione ad ABC di fare una verifica di tutte le fontanine. Noi abbiamo già incrementato il numero di fontanine in città di più del 25% e siamo passati da poche decine aperte al 70-80% di beverini che funzionano, però ce ne sono ancora una ventina chiusi e ho dato disposizione ad ABC per provvedere rapidamente all’apertura”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Manfredi ha quindi aggiunto: “Poi con i nostri servizi sociali e le unità di strada sono state allertate per garantire un’assistenza ancora più intensa per i senza fissa dimora, invitando, ad esempio, a utilizzare le docce pubbliche che abbiamo e i nostri dormitori. Il problema è che spesso i senza fissa dimora, soprattutto gli irregolari, hanno paura di utilizzare le strutture pubbliche, per questo dobbiamo incoraggiarli ad usare questi presidi che sono presidi fondamentali”.