Il bollettino del 26 febbraio: 38.375 casi e 210 decessi

Nel corso delle ultime settimane “è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva.Sono invece ancora in aumento i decessi”. E’ quanto si legge nel report esteso dell’Iss che integra i dati del Monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia. Continua la discesa dell’incidenza settimanale che passa da 742 a 552 ogni 100.000 abitanti. E nelle ultime 24 ore sono 38.375 i nuovi casi su 434.77 tamponi. 210 i decessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata