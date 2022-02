Il settore turistico ha segnato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021

Stop alle quarantene per chi arriva da Paesi extra Ue. L’ordinanza firmata dal ministro della salute Speranza prevede che a partire dal primo marzo sarà sufficiente una delle condizioni del green pass (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo) per l’arrivo in Italia da tutti i Paesi extra europei. Una boccata d’ossigenoper il turismo italiano. Interessati 35 milioni di visitatori secondo il report Coldiretti su dati Bankitalia. Il settore turistico ha segnato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021 rispetto a prima della pandemia. I viaggiatori provenienti dai Paesi fuori dell’Unione Europea rappresentano circa i 1/3 del totale di quelli stranieri in Italia.

