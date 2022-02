Tasso di positività al 9,9%, i tamponi processati sono 603.639

Sono 60 mila e 29 i nuovi casi di Covid in Italia e 322 i morti nelle ultime 24 ore secondo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute. In lieve diminuzione il tasso di positività sceso al 9,9%, per la prima volta sotto il 10% quest’anno. I tamponi processati sono 603.639. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, calano sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari diminuiti rispettivamente di 32 e 299 unità nel saldo tra ingressi e uscite.

Qui i dati del bollettino di lunedì 21 febbraio.

