I tamponi processati sono 231.766 per un tasso di positività al 10,5%

Sono 24.408 i nuovi casi di covid e 201 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. A certificarlo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute secondo cui i tamponi processati sono 231.766 per un tasso di positività al 10,5%. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, in calo le terapie intensive, scese di sei unità nelle ultime 24 ore e ancora sotto quota mille: ora in totale sono 928. Tornano a salire i ricoveri ordinari che da ieri hanno visto 91 nuovi ingressi per un totale di 13.735 pazienti ospedalizzati.

Qui il bollettino di domenica 20 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata