Da lunedì in Grecia è scattato l’obbligo vaccinale per gli over 60, come annunciato dal governo ellenico a fine dicembre. Da quel momento il 41.5% degli oltre 530 mila cittadini di quella fascia di età si è sottoposto alla prima dose, in hub come quello di Peristeri ad Atene. Per chi non si vaccina è prevista una sanzione iniziale di 50 euro in gennaio, che sale a 100 euro ogni mese da febbraio.

