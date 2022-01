Il leader della protesta dei portuali triestini aveva animato le manifestazioni No Green Pass

(LaPresse) Stefano Puzzer ha comunicato lunedì 10 gennaio, con un video sui social, la sua positività al Covid. Il leader della protesta dei portuali di Trieste contro il Green Pass è a casa con la moglie, anche lei positiva, che si sta curando con tutti i medicinali del caso. Due giorni prima, a causa dei sintomi che aveva accusato, non aveva potuto partecipare alla manifestazione di Torino di sabato del movimento No Green pass: “Ho l’influenza – aveva spiegato in collegamento telefonico, prima di sapere di avere il Covid – perché l’influenza esiste ancora”.

