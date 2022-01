I manifestanti partiti da Piazza Castello hanno provato a raggiungere il Comune

(LaPresse) Tensione a Torino tra la polizia e i manifestanti del movimento No Green Pass scesi in piazza per protestare nuovamente contro l’obbligo del vaccino per gli over 50 e contro le vecchie e nuove restrizioni decise dal Governo. Un corteo di un centinaio di attivisti è partito da Piazza Castello, dove si è svolta la manifestazione, e si è diretto verso il Comune di Torino: la polizia schierata in assetto antisommossa li ha bloccati in via Palazzo di Città dove si sono registrati alcuni momenti di tensione. Ad aprire la marcia, un gruppo di attivisti contro il passaporto vaccinale ha esposto uno striscione che recita: “Uniti per la libertà di scelta. Contro ogni discriminazione”.

