Il Generale: "Il target per la prossima settimana è di 540mila al giorno"

Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, parla della situazione a ‘In Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Il problema non sarà fare le dosi, ma convincere le persone che non hanno il vaccino a presentarsi, noi le dosi ce le abbiamo. Siamo al 90,3% che hanno avuto una dose o sono guariti. Il problema grosso, ora, è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero”, ha detto il generale. “La settimana scorsa, in cui si risentiva ancora del festivo, abbiamo raggiunto 3 milioni di somministrazioni di vaccino anticovid. Il target per la prossima settimana è di 540mila al giorno e a quella successiva arriveremo a 600mila. Possiamo assumere che in 20 giorni faremo dagli 11 ai 13 milioni di dosi, almeno 450mila al giorno di booster”, ha fatto sapere Figliuolo.

È importante il ritorno a scuola. Le scuole sono luoghi sicuri ed è importantissimo dal punto di vista sociale”, ha sottolineato poi il Commissario.

