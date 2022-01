I decessi sono 157, per un totale, da inizio pandemia, di 139.038 vittime

Sono 155.659 i casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 993.201 tamponi. Emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sabato i contagi erano 197.552 su 1.220.266 test. I decessi sono 157, per un totale, da inizio pandemia, di 139.038 vittime. In terapia intensiva sono ricoverati 1.595 pazienti, con un aumentio di 38 unità. Il tasso di positività è al 15,7%, in flessione rispetto al 16,2% del giorno precedente.

