Il portavoce Nico Liberati: "Non sta funzionando la Repubblica Italiana"

(LaPresse) “Quello che non sta funzionando è la Repubblica Italiana perché non viene applicata la Costituzione“. Lo ha detto Nico Liberati, portavoce del gruppo abruzzese #Nogreenpass #Nontoccateiminori oggi a Sulmona per ‘manifestare il dissenso contro la terapia genica sperimentale’. “Sono 2 anni che il Governo pattina su un decreto dopo l’altro per non far passare in Parlamento il decreto precedente e slittano di 60 giorni in 60 giorni solo per imporre norme sempre più assurde e liberticide – ha concluso il portavoce facendo riferimento anche all’Unione europea – Dobbiamo ricordare che la Commissione europea non dipende dal Parlamento europeo e questo mi sembra una retrocessione a quello che era lo Statuto Albertino dove il presidente del Consiglio e il Governo veniva votato e nominato dal re e non dai cittadini”.

