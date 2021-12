Così il governatore campano parlando dopo il Consiglio regionale

(LaPresse) “Io sono arrabbiato perché la Regione Campania aveva un grande vantaggio. Eravamo gli unici in cui l’obbligo della mascherina all’aperto, non era mai stato eliminato. Solo che non c’è nessuno che controlli: né le polizie municipali, né le forze dell’ordine”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine della seduta del Consiglio Regionale che ha visto l’approvazione del Bilancio previsionale. “Se avessimo rispettato l’obbligo della mascherina avremmo ridotto di un 40% i contagi. Mi auguro che almeno adesso con l’esplosione tutti quanti si mettano questa maledetta mascherina”.

