I turisti: "Non è un disincentivo a visitare la regione"

(LaPresse) Da oggi in tutta Italia decade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, fatta eccezione per chi vive in Campania e nel Comune di Norcia. Nelle strade del centro di Napoli il divieto imposto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato accolto senza grandi proteste. I cittadini dicono che “bisogna avere ancora un po’ di pazienza” mentre i turisti affermano che l’obbligo “non è un disincentivo a visitare la Campania”.

