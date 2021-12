Diversi arresti dopo la protesta

(LaPresse) Migliaia di manifestanti hanno marciato a Bruxelles per la terza volta contro le restrizioni anti Covid imposte dal Belgio, per far fronte alla nuova ondata di contagi. ‘Free zone’ ed ‘Enough is enaugh’ alcuni dei cartelli nelle mani dei manifestanti. Il personale sanitario avrà tre mesi per vaccinarsi o potrebbe subire il licenziamento. Tredici gli arresti dopo la manifestazione.

