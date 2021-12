I genitori: "Dobbiamo assolutamente proteggere i nostri figli"

È iniziata in Campania la campagna vaccinale anti-Covid per i bambini dai 5 a 11 agli anni. La prima scuola a partire a Napoli è stata l’Istituto Comprensivo ‘Vittorino Da Feltre’ di San Giovanni a Teduccio alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca. “È importantissimo vaccinare i piccoli. Sono rimasti loro il bersaglio del Covid e, quindi, dobbiamo assolutamente proteggerli”, afferma una mamma. “Stiamo proteggendo loro, in primis, e poi la comunità”, aggiunge un padre. “Preferisco che mio figlio si vaccini piuttosto che stia in una terapia intensiva”, sottolinea invece un’altra mamma.

