Pacato faccia a faccia tra il virologo e uno dei partecipanti al presidio

(LaPresse) Poche centinaia di attivisti in piazza a Milano al presidio organizzato all’arco della Pace. Presente anche il noto virologo Fabrizio Pregliasco che, accompagnato da due bodyguard e da una troupe televisiva, ha voluto confrontarsi con alcuni manifestanti. Con uno di loro si è intrattenuto per diversi minuti dialogando in modo pacato. “Importante essere vicini agli altri e vaccinarsi, perché se ci vacciniamo possiamo vivere meglio”, ha ribadito Pregliasco.

