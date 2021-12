Il virolo all'arco della Pace dove manifestano contro il certificato verde

(LaPresse) “Ho voluto vedere e sentire dal vivo quelle che sono le problematiche, perché è importante parlare, confrontarsi, capire quali sono le difficoltà di molti rispetto a una comunicazione non facile e all’opportuità della vaccinazione”. Queste le parole del direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, che ha parlato con i giornalisti a margine della manifestazione all’Arco della Pace, a Milano, organizzata dai no Green Pass. “Spero che parlare e discutere sia un elemento utile e importante per potersi confrontare e vivere meglio”, ha aggiunto il virologo che ha parlato anche dell’aumento dei contagi: “Arriveremo a 30mila contagi sotto Natale, questo può essere preoccupante e può esserci un rischio per il Natale che dobbiamo passare al meglio. Sarà una nostra responsabilità vaccinare, vaccinarsi e rivaccinarsi e buon senso nei contatti interpersonali”.

