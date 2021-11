Il governatore veneto a Roma per la presentazione del suo libro: "Serve scelta uguale per tutti"

(LaPresse) “Io ho solo detto che è giusto che se vi sono applicazioni di utilizzo delle mascherine all’aperto sia una scelta uguale per tutti visto e considerato che a macchia di leopardo si vedono adozioni di provvedimenti. Se pensassi che in Veneto servisse la mascherina all’aperto avrei fatto l’ordinanza ma non l’ho fatta”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della presentazione del suo libro a Roma.

