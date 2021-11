Così il leader della Lega lasciando l'assemblea di Confesercenti

(LaPresse) “Stiamo lavorando per non chiudere, non restringere, non vietare, non proibire niente a nessuno. Siamo tra i Paesi più vaccinati al mondo. Siamo all’85%”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando l’assemblea di Confesercenti, risponde sull’ipotesi di nuove chiusure. “Allora facciamo la terza dose… Però mi avevano spiegato che con vaccino e Green Pass era tutto a posto… non precorriamo i tempi. Non possiamo preannunciare adesso chiusure per Natale e Capodanno. Continuiamo a lavorare per mettere in sicurezza le persone e guardiamo cosa fa il resto del mondo. Ripeto, lavoriamo per mettere in sicurezza il Paese e evitare qualsiasi chiusura”, ha aggiunto Salvini. Poi il “confronto” con un giornalista: “Io sono vaccinato con due dosi e potrei contagiarla adesso. E se io la contagio, lei se ne frega se io ho due dosi, otto dosi, dodici dosi…”.

