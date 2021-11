Il leader del Carroccio: "Chi non è d'accordo non voterà"

(LaPresse) -“La fiducia che si voterà oggi alla Camera sul dl Green pass? La Lega voterà a favore, chi non è d’accordo non voterà”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando all’assemblea di Confesercenti a Roma. “L’incontro di ieri con Giorgia Meloni è andato molto bene. È stato costruttivo, positivo e ci rivediamo in settimana” ha aggiunto Salvini.

