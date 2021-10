In Russia una settimana di stop al lavoro. In teatri e musei solo i vaccinati

(LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha varato una settimana di stop al lavoro dal 30 ottobre al 7 novembre per cercare di arginare l’aumento dei casi di Covid nel paese, 36.446 nella giornata di martedì, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, ma ancora termometro di una situazione difficile. Dal 30 ottobre solo i vaccinati potranno accedere a musei, teatri e sale da concerti e a Mosca si registra un aumento dei cittadini che decidono di farsi vaccinare, come accade nell’hub installato nella cattedrale di San Basilio.

